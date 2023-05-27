27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинский губернатор пробежал полумарафон в Париже. Фото

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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, текслер алексей, скейт-парк, rcc extreme
Алексей Текслер участвовал в забеге второй раз Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал Парижский полумарафон, который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Он стартовал в футболке под номером «74».

«Самое главное — это участие. Победителей мы наградим, но самое важное то, что мы вместе проводим этот замечательный день. Желаю всем спортсменам здоровья и удачи», — сказал Алексей Текслер на открытии марафона. Видеозапись с открытия размещена в telegram-канале местной газеты «Всходы».

Вместе с Текслером марафон пробежали другие випы. В состязаниях приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор ХК «Трактор» Иван Савин и другие. Всего в забеге приняли участие более 2 тысяч человек. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км.

В 2022 году Алексей Текслер также участвовал в марафоне. Тогда он пробежал свою первую дистанцию.

Алексей Текслер (в центре) на Парижском полумарафоне в 2023 году
Алексей Текслер (в центре) на Парижском полумарафоне в 2023 году

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал Парижский полумарафон, который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Он стартовал в футболке под номером «74». «Самое главное — это участие. Победителей мы наградим, но самое важное то, что мы вместе проводим этот замечательный день. Желаю всем спортсменам здоровья и удачи», — сказал Алексей Текслер на открытии марафона. Видеозапись с открытия размещена в telegram-канале местной газеты «Всходы». Вместе с Текслером марафон пробежали другие випы. В состязаниях приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор ХК «Трактор» Иван Савин и другие. Всего в забеге приняли участие более 2 тысяч человек. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В 2022 году Алексей Текслер также участвовал в марафоне. Тогда он пробежал свою первую дистанцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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