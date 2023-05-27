Челябинский губернатор пробежал полумарафон в Париже. Фото

28 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер участвовал в забеге второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал Парижский полумарафон, который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Он стартовал в футболке под номером «74». «Самое главное — это участие. Победителей мы наградим, но самое важное то, что мы вместе проводим этот замечательный день. Желаю всем спортсменам здоровья и удачи», — сказал Алексей Текслер на открытии марафона. Видеозапись с открытия размещена в telegram-канале местной газеты «Всходы». Вместе с Текслером марафон пробежали другие випы. В состязаниях приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор ХК «Трактор» Иван Савин и другие. Всего в забеге приняли участие более 2 тысяч человек. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В 2022 году Алексей Текслер также участвовал в марафоне. Тогда он пробежал свою первую дистанцию. Алексей Текслер (в центре) на Парижском полумарафоне в 2023 году Газета «Всходы»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал Парижский полумарафон, который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Он стартовал в футболке под номером «74». «Самое главное — это участие. Победителей мы наградим, но самое важное то, что мы вместе проводим этот замечательный день. Желаю всем спортсменам здоровья и удачи», — сказал Алексей Текслер на открытии марафона. Видеозапись с открытия размещена в telegram-канале местной газеты «Всходы». Вместе с Текслером марафон пробежали другие випы. В состязаниях приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор ХК «Трактор» Иван Савин и другие. Всего в забеге приняли участие более 2 тысяч человек. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В 2022 году Алексей Текслер также участвовал в марафоне. Тогда он пробежал свою первую дистанцию.