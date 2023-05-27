Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал Парижский полумарафон, который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Он стартовал в футболке под номером «74».
«Самое главное — это участие. Победителей мы наградим, но самое важное то, что мы вместе проводим этот замечательный день. Желаю всем спортсменам здоровья и удачи», — сказал Алексей Текслер на открытии марафона. Видеозапись с открытия размещена в telegram-канале местной газеты «Всходы».
Вместе с Текслером марафон пробежали другие випы. В состязаниях приняли участие мэр Магнитогорска Сергей Бердников, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор ХК «Трактор» Иван Савин и другие. Всего в забеге приняли участие более 2 тысяч человек. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км.
В 2022 году Алексей Текслер также участвовал в марафоне. Тогда он пробежал свою первую дистанцию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.