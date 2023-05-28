Пригожин описал сценарий «колоссального наступления» ВС РФ

Пригожин: ВС РФ могут начать наступление с взятием «донбасского кольца» в ближайшее время
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ВС РФ смогут начать наступление на «донбасское кольцо» в ближайшее время, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Российская армия в скором времени сможет начать наступление для освобождения населенных пунктов «донбасского кольца». Об этом заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уточнил, что это стало возможным после взятия Бахмута (Артемовска).

«Как уже говорил Министр обороны [России Сергей Шойгу], после взятия Бахмута откроется оперативный простор. Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца», — заявил Пригожин, передает его пресс-служба в telegram-канале.

Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Российские военнослужащие водрузили флаг РФ над освобожденным Бахмутом. Эксперты объясняли, что с освобождением города ВС РФ откроют для себя новые пути наступления.

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Российская армия в скором времени сможет начать наступление для освобождения населенных пунктов «донбасского кольца». Об этом заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уточнил, что это стало возможным после взятия Бахмута (Артемовска). «Как уже говорил Министр обороны [России Сергей Шойгу], после взятия Бахмута откроется оперативный простор. Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца», — заявил Пригожин, передает его пресс-служба в telegram-канале. Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Российские военнослужащие водрузили флаг РФ над освобожденным Бахмутом. Эксперты объясняли, что с освобождением города ВС РФ откроют для себя новые пути наступления.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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