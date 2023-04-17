Life раскрыло, что даст армии России взятие Артемовска

Life: после освобождения Артемовска Россия откроет для себя новые пути наступления

17 апреля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ откроет множество путей для наступления после взятия Артемовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия получит возможность наступления по нескольким направлениям после того, как возьмет Артемовск (Бахмут). В распоряжении России окажутся пути на Северск, Торецк и Часов Яр. Также появятся пути на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск. «[В случае взятия города] для российской армии откроется оперативный простор для наступления по нескольким направлениям: на Северск, куда после освобождения Бахмута (Артемовска) можно будет наступать с двух сторон, на Торецк и Часов Яр, откуда с начала „бахмутской мясорубки“ велись снабжение и артиллерийская поддержка ВСУ, а также на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск», — пишет Life . В издании со ссылкой на экспертов написали, что ситуация в Артемовске близится к тому, что город вскоре будет оставлен украинской армией. На это указывает минирование улиц бойцами ВСУ. Ранее военный эксперт URA.RU Евгений Линин сообщил, что взятие Артемовска даст России преимущество в ДНР, открыв выход к нескольким рубежам украинской армии. Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что 75% города находится под контролем российских военных. Однако он сказал, что о полном освобождении говорить рано.

Российская армия получит возможность наступления по нескольким направлениям после того, как возьмет Артемовск (Бахмут). В распоряжении России окажутся пути на Северск, Торецк и Часов Яр. Также появятся пути на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск. «[В случае взятия города] для российской армии откроется оперативный простор для наступления по нескольким направлениям: на Северск, куда после освобождения Бахмута (Артемовска) можно будет наступать с двух сторон, на Торецк и Часов Яр, откуда с начала „бахмутской мясорубки“ велись снабжение и артиллерийская поддержка ВСУ, а также на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск», — пишет Life. В издании со ссылкой на экспертов написали, что ситуация в Артемовске близится к тому, что город вскоре будет оставлен украинской армией. На это указывает минирование улиц бойцами ВСУ. Ранее военный эксперт URA.RU Евгений Линин сообщил, что взятие Артемовска даст России преимущество в ДНР, открыв выход к нескольким рубежам украинской армии. Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что 75% города находится под контролем российских военных. Однако он сказал, что о полном освобождении говорить рано.