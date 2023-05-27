Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребенка в ХМАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нападения на ребенка на детской площадке в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. По данному факту следственным управлением СК России по ХМАО организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Ранее URA.RU рассказало, что следователи ХМАО проводят доследственную проверку по нападению женщины на 13-летнего мальчика на детской площадке. По сообщениям в социальных сетях, женщина напала на ребенка из-за того, что он качался на качелях, в настоящий момент личность нападавшей установлена.
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