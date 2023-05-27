27 мая 2023
26 мая 2023

В ЯНАО пожарные «тушили вокзал». Фото

В городе ЯНАО пожарные провели тактические учения по ликвидации пожара на вокзале
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
В Лабытнанги сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на вокзале Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале. Целью учений была отработка взаимодействия между пожарными и городскими службами при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.

«По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки в помещении дежурного по станции возник пожар с распространением огня в помещение релейной, по прибытию подразделений был подтвержден повышенный ранг сложности. Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны условный пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки, успешно отработано взаимодействие служб жизнеобеспечения города», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

В ходе учений были отработаны задачи по эвакуации пострадавшего из огня, действия в задымленных помещениях, а также действия при возникновении ландшафтных пожаров. Результаты учений признаны удовлетворительными.

Ранее URA.RU рассказало, что в прокуратуре ЯНАО обсуждались недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления.

Развертывание автолестниц на вокзале Лабытнанги
Развертывание автолестниц на вокзале Лабытнанги
Фото:
Подъем по лестнице в экипировке
Подъем по лестнице в экипировке
Фото:
Развертывание пожарных шлангов
Развертывание пожарных шлангов
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале. Целью учений была отработка взаимодействия между пожарными и городскими службами при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства. «По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки в помещении дежурного по станции возник пожар с распространением огня в помещение релейной, по прибытию подразделений был подтвержден повышенный ранг сложности. Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны условный пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки, успешно отработано взаимодействие служб жизнеобеспечения города», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте. В ходе учений были отработаны задачи по эвакуации пострадавшего из огня, действия в задымленных помещениях, а также действия при возникновении ландшафтных пожаров. Результаты учений признаны удовлетворительными. Ранее URA.RU рассказало, что в прокуратуре ЯНАО обсуждались недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления.
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