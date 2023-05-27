В ЯНАО пожарные «тушили вокзал». Фото

В городе ЯНАО пожарные провели тактические учения по ликвидации пожара на вокзале

28 мая 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на вокзале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале. Целью учений была отработка взаимодействия между пожарными и городскими службами при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства. «По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки в помещении дежурного по станции возник пожар с распространением огня в помещение релейной, по прибытию подразделений был подтвержден повышенный ранг сложности. Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны условный пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки, успешно отработано взаимодействие служб жизнеобеспечения города», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте. В ходе учений были отработаны задачи по эвакуации пострадавшего из огня, действия в задымленных помещениях, а также действия при возникновении ландшафтных пожаров. Результаты учений признаны удовлетворительными. Ранее URA.RU рассказало, что в прокуратуре ЯНАО обсуждались недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления. Развертывание автолестниц на вокзале Лабытнанги Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО Подъем по лестнице в экипировке Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО Развертывание пожарных шлангов Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения на железнодорожном вокзале. Целью учений была отработка взаимодействия между пожарными и городскими службами при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства. «По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки в помещении дежурного по станции возник пожар с распространением огня в помещение релейной, по прибытию подразделений был подтвержден повышенный ранг сложности. Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны условный пожар был ликвидирован в кротчайшие сроки, успешно отработано взаимодействие служб жизнеобеспечения города», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте. В ходе учений были отработаны задачи по эвакуации пострадавшего из огня, действия в задымленных помещениях, а также действия при возникновении ландшафтных пожаров. Результаты учений признаны удовлетворительными. Ранее URA.RU рассказало, что в прокуратуре ЯНАО обсуждались недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления.