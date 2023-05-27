Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящую неделю в Челябинске. Жаркая погода с температурой выше 31 градуса продлится до 1 июня, сообщают метеорологи.
«С 29 мая по 1 июня в дневное время ожидается от 31 до 33 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от +14 до +18 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
К 2 июня из-за небольшого дождя температура снизится до 23 градусов, затем возможен новый период жаркой погоды. Ранее синоптики обещали, что в Челябинской области 1 и 2 июня пройдут грозы и сильный ливень, а температура упадет до 22-24 градусов. Такую погоду обещали на весь июнь.
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