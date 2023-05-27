27 мая 2023
26 мая 2023

Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящую неделю в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, тень, лето, жара
В ближайшие дни в Челябинске будет очень жарко Фото:

Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящую неделю в Челябинске. Жаркая погода с температурой выше 31 градуса продлится до 1 июня, сообщают метеорологи.

«С 29 мая по 1 июня в дневное время ожидается от 31 до 33 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от +14 до +18 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

К 2 июня из-за небольшого дождя температура снизится до 23 градусов, затем возможен новый период жаркой погоды. Ранее синоптики обещали, что в Челябинской области 1 и 2 июня пройдут грозы и сильный ливень, а температура упадет до 22-24 градусов. Такую погоду обещали на весь июнь.

Жара продлится до 1 июня
Жара продлится до 1 июня

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Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящую неделю в Челябинске. Жаркая погода с температурой выше 31 градуса продлится до 1 июня, сообщают метеорологи. «С 29 мая по 1 июня в дневное время ожидается от 31 до 33 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от +14 до +18 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». К 2 июня из-за небольшого дождя температура снизится до 23 градусов, затем возможен новый период жаркой погоды. Ранее синоптики обещали, что в Челябинской области 1 и 2 июня пройдут грозы и сильный ливень, а температура упадет до 22-24 градусов. Такую погоду обещали на весь июнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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