Эрдоган прокомментировал свою победу в выборах

Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание «великой победой Турции»
новость из сюжетаВыборы президента в Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание на пост президента страны «великой победой «Турции». Такое заявление политик сделал на своей странице в соцсети.
«С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.
Ранее URA.RU передавало слова руководителя Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Действующий президент Турции на выборах набрал свыше 52% голосов.
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