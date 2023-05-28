28 мая 2023

Эрдоган прокомментировал свою победу в выборах

Эрдоган назвал свое переизбрание «великой победой Турции»
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Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание «великой победой Турции» Фото:
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Выборы президента в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание на пост президента страны «великой победой «Турции». Такое заявление политик сделал на своей странице в соцсети.

«С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

Ранее URA.RU передавало слова руководителя Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Действующий президент Турции на выборах набрал свыше 52% голосов.

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание на пост президента страны «великой победой «Турции». Такое заявление политик сделал на своей странице в соцсети. «С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал Эрдоган на своей странице в Twitter. Ранее URA.RU передавало слова руководителя Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, что Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Действующий президент Турции на выборах набрал свыше 52% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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