Омбудсмен Сердюкова: шесть бойцов из ЛНР освободили из украинского плена

Шесть военнослужащих освобождены из украинского плена
В результате обмена из украинского плена освобождены шесть военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова.
«Шесть военнослужащих 2 АК [Южной группировки войск — прим. ред.] освобождены из украинского плена в результате обмена, проведенного Евгением Пригожиным», — говорится в официальном
Ранее URA.RU сообщали о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Общее число погибших не известно.
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