28 мая 2023

Омбудсмен Сердюкова: шесть бойцов из ЛНР освободили из украинского плена

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Шесть военнослужащих освобождены из украинского плена Фото:

В результате обмена из украинского плена освобождены шесть военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова.

«Шесть военнослужащих 2 АК [Южной группировки войск — прим. ред.] освобождены из украинского плена в результате обмена, проведенного Евгением Пригожиным», — говорится в официальном telegram-канале омбудсмена.

Ранее URA.RU сообщали о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Общее число погибших не известно.

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В результате обмена из украинского плена освобождены шесть военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова. «Шесть военнослужащих 2 АК [Южной группировки войск — прим. ред.] освобождены из украинского плена в результате обмена, проведенного Евгением Пригожиным», — говорится в официальном telegram-канале омбудсмена. Ранее URA.RU сообщали о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Общее число погибших не известно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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