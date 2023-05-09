Пригожин: ВСУ уничтожили украинских пленных в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» заботились об украинских военнопленных, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
«После того как ЧВК „Вагнер“ перестало брать пленных бойцов ВСУ, у нас оставалось еще определенное количество солдат, которые подлежали обмену. <…> Сколько пленных погибло [в результате атаки из РСЗО Himars], будем разбираться», — слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram. Он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» заботились о военнопленных. Общее число погибших пока не известно.
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