Пригожин: ВСУ уничтожили украинских пленных в Бахмуте

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Бойцы ЧВК «Вагнер» заботились об украинских военнопленных, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«После того как ЧВК „Вагнер“ перестало брать пленных бойцов ВСУ, у нас оставалось еще определенное количество солдат, которые подлежали обмену. <…> Сколько пленных погибло [в результате атаки из РСЗО Himars], будем разбираться», — слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram. Он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» заботились о военнопленных. Общее число погибших пока не известно.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же бойцов, которые находились в плену у ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «После того как ЧВК „Вагнер“ перестало брать пленных бойцов ВСУ, у нас оставалось еще определенное количество солдат, которые подлежали обмену. <…> Сколько пленных погибло [в результате атаки из РСЗО Himars], будем разбираться», — слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram. Он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» заботились о военнопленных. Общее число погибших пока не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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