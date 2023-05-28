Рынку жилья в Екатеринбурге предрекли спад доходности

Глава агентства по недвижимости Словиковский: рынок жилья в Екатеринбурге идет на спад доходности

29 мая 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

При сдаче жилья в аренду в Екатеринбурге можно получить лишь до четырех процентов годовых, считает Словиковский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рынок жилья в Екатеринбурге перестал быть доходным, при сдаче недвижимости в аренду можно получить лишь от трех до четырех процентов годовых. Об этом заявил владелец агентства «Драже» Никита Словиковский. «Рынок жилья Екатеринбурга уже не дает такой доходности. Хорошо, если получишь 3-4 процента годовых от аренды. История с покупкой на котловане и продажей после сдачи дома стала не такой интересной после перехода застройщиков на эскроу-счета», — передает слова Никиты Словиковского «Российская газета». По словам главы агентства по недвижимости, неплохую доходность приносят лишь инвестиции в коммерческую недвижимость от восьми до 10 процентов годовых. Однако при покупке такой недвижимости есть большой шанс получить не ликвидный вариант, заявил Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет аренда недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке, считал Словиковский.

Рынок жилья в Екатеринбурге перестал быть доходным, при сдаче недвижимости в аренду можно получить лишь от трех до четырех процентов годовых. Об этом заявил владелец агентства «Драже» Никита Словиковский. «Рынок жилья Екатеринбурга уже не дает такой доходности. Хорошо, если получишь 3-4 процента годовых от аренды. История с покупкой на котловане и продажей после сдачи дома стала не такой интересной после перехода застройщиков на эскроу-счета», — передает слова Никиты Словиковского «Российская газета». По словам главы агентства по недвижимости, неплохую доходность приносят лишь инвестиции в коммерческую недвижимость от восьми до 10 процентов годовых. Однако при покупке такой недвижимости есть большой шанс получить не ликвидный вариант, заявил Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет аренда недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке, считал Словиковский.