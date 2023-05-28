28 мая 2023
27 мая 2023

Рынку жилья в Екатеринбурге предрекли спад доходности

Глава агентства по недвижимости Словиковский: рынок жилья в Екатеринбурге идет на спад доходности
© Служба новостей «URA.RU»
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При сдаче жилья в аренду в Екатеринбурге можно получить лишь до четырех процентов годовых, считает Словиковский Фото:

Рынок жилья в Екатеринбурге перестал быть доходным, при сдаче недвижимости в аренду можно получить лишь от трех до четырех процентов годовых. Об этом заявил владелец агентства «Драже» Никита Словиковский.

«Рынок жилья Екатеринбурга уже не дает такой доходности. Хорошо, если получишь 3-4 процента годовых от аренды. История с покупкой на котловане и продажей после сдачи дома стала не такой интересной после перехода застройщиков на эскроу-счета», — передает слова Никиты Словиковского «Российская газета».

По словам главы агентства по недвижимости, неплохую доходность приносят лишь инвестиции в коммерческую недвижимость от восьми до 10 процентов годовых. Однако при покупке такой недвижимости есть большой шанс получить не ликвидный вариант, заявил Словиковский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет аренда недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке, считал Словиковский.

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Рынок жилья в Екатеринбурге перестал быть доходным, при сдаче недвижимости в аренду можно получить лишь от трех до четырех процентов годовых. Об этом заявил владелец агентства «Драже» Никита Словиковский. «Рынок жилья Екатеринбурга уже не дает такой доходности. Хорошо, если получишь 3-4 процента годовых от аренды. История с покупкой на котловане и продажей после сдачи дома стала не такой интересной после перехода застройщиков на эскроу-счета», — передает слова Никиты Словиковского «Российская газета». По словам главы агентства по недвижимости, неплохую доходность приносят лишь инвестиции в коммерческую недвижимость от восьми до 10 процентов годовых. Однако при покупке такой недвижимости есть большой шанс получить не ликвидный вариант, заявил Словиковский. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет аренда недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке, считал Словиковский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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