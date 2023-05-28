28 мая 2023

Израиль ожидает наплыва туристов из РФ в 2023 году

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Туристический поток из России в Израиле вырос на 184% Фото:

По прогнозам, в 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Об это сообщает министерство туризма еврейского государства.

«В среднем в этом году страну посещают 18 тысяч россиян в месяц. Согласно данным министерства, по сравнению с прошлым годом турпоток из РФ вырос на 184%, страны связывают 24 прямых рейса в неделю», — заявили в ведомстве, передают «Известия».

Подобные прогнозы вызваны тем, что Израиль в отличие от ЕС, США и Канады, не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Страна также не прервала авиасообщение с Россией, а напротив способствовала учащению перелетов особенно после пандемии коронавируса. Так после 2022 года число рейсов увеличилось с восьми до 30.

Ранее украинские власти остались недовольны позицией Израиля, из-за того, что страна продолжает проводить встречи с Россией после начала СВО. По мнению украинских дипломатов в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон.

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По прогнозам, в 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Об это сообщает министерство туризма еврейского государства. «В среднем в этом году страну посещают 18 тысяч россиян в месяц. Согласно данным министерства, по сравнению с прошлым годом турпоток из РФ вырос на 184%, страны связывают 24 прямых рейса в неделю», — заявили в ведомстве, передают «Известия». Подобные прогнозы вызваны тем, что Израиль в отличие от ЕС, США и Канады, не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Страна также не прервала авиасообщение с Россией, а напротив способствовала учащению перелетов особенно после пандемии коронавируса. Так после 2022 года число рейсов увеличилось с восьми до 30. Ранее украинские власти остались недовольны позицией Израиля, из-за того, что страна продолжает проводить встречи с Россией после начала СВО. По мнению украинских дипломатов в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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