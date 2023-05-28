Израиль ожидает наплыва туристов из РФ в 2023 году

29 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Туристический поток из России в Израиле вырос на 184% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По прогнозам, в 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Об это сообщает министерство туризма еврейского государства. «В среднем в этом году страну посещают 18 тысяч россиян в месяц. Согласно данным министерства, по сравнению с прошлым годом турпоток из РФ вырос на 184%, страны связывают 24 прямых рейса в неделю», — заявили в ведомстве, передают «Известия». Подобные прогнозы вызваны тем, что Израиль в отличие от ЕС, США и Канады, не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Страна также не прервала авиасообщение с Россией, а напротив способствовала учащению перелетов особенно после пандемии коронавируса. Так после 2022 года число рейсов увеличилось с восьми до 30. Ранее украинские власти остались недовольны позицией Израиля, из-за того, что страна продолжает проводить встречи с Россией после начала СВО. По мнению украинских дипломатов в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон.

По прогнозам, в 2023 году Израиль посетят более 200 тысяч россиян. Об это сообщает министерство туризма еврейского государства. «В среднем в этом году страну посещают 18 тысяч россиян в месяц. Согласно данным министерства, по сравнению с прошлым годом турпоток из РФ вырос на 184%, страны связывают 24 прямых рейса в неделю», — заявили в ведомстве, передают «Известия». Подобные прогнозы вызваны тем, что Израиль в отличие от ЕС, США и Канады, не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Страна также не прервала авиасообщение с Россией, а напротив способствовала учащению перелетов особенно после пандемии коронавируса. Так после 2022 года число рейсов увеличилось с восьми до 30. Ранее украинские власти остались недовольны позицией Израиля, из-за того, что страна продолжает проводить встречи с Россией после начала СВО. По мнению украинских дипломатов в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон.