28 мая 2023
27 мая 2023

Синоптик предрек свердловчанам аномальную жару

Синоптик Пулин: в Свердловской области ожидается аномальная жара до 5 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 29 мая в Екатеринбурге ожидается температура от +30 до +32 градусов, считает Алексей Пулин Фото:

В Свердловской области ожидается температура от шести до 10 градусов выше климатической нормы до 5 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается теплой. Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму от шести до 10 градусов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 29 мая ожидается температура от +29 до +34 градусов. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +30 до +32 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт. По словам Пулина, это положительно скажется на распространении жары в регионе.

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В Свердловской области ожидается температура от шести до 10 градусов выше климатической нормы до 5 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается теплой. Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму от шести до 10 градусов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 29 мая ожидается температура от +29 до +34 градусов. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +30 до +32 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт. По словам Пулина, это положительно скажется на распространении жары в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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