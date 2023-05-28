Синоптик предрек свердловчанам аномальную жару

Синоптик Пулин: в Свердловской области ожидается аномальная жара до 5 июня

29 мая 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Днем 29 мая в Екатеринбурге ожидается температура от +30 до +32 градусов, считает Алексей Пулин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области ожидается температура от шести до 10 градусов выше климатической нормы до 5 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается теплой. Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму от шести до 10 градусов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 29 мая ожидается температура от +29 до +34 градусов. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +30 до +32 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт. По словам Пулина, это положительно скажется на распространении жары в регионе.

В Свердловской области ожидается температура от шести до 10 градусов выше климатической нормы до 5 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается теплой. Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму от шести до 10 градусов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 29 мая ожидается температура от +29 до +34 градусов. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +30 до +32 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт. По словам Пулина, это положительно скажется на распространении жары в регионе.