Синоптик предрек свердловчанам аномальную жару

В Свердловской области ожидается температура от шести до 10 градусов выше климатической нормы до 5 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Предстоящая неделя в Свердловской области вновь ожидается теплой. Основная жара сосредоточится на востоке и юго-востоке области, где в отдельные дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму от шести до 10 градусов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области 29 мая ожидается температура от +29 до +34 градусов. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +30 до +32 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт. По словам Пулина, это положительно скажется на распространении жары в регионе.
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