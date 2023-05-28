Медики раскрыли подробности смерти девушки в Тюмени

Тюменский депздрав сообщил о смерти девушки в городском парке

29 мая 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Тело девушки обнаружили в тюменском парке Гагарина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девушку, умершую 28 мая в тюменском парке, пытались спасти врачи. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 28 мая в 19:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:40. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что тело девушки обнаружили в парке Гагарина. По словам очевидцев, на месте происшествия работала полиция.

Девушку, умершую 28 мая в тюменском парке, пытались спасти врачи. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 28 мая в 19:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:40. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что тело девушки обнаружили в парке Гагарина. По словам очевидцев, на месте происшествия работала полиция.