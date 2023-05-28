Медики раскрыли подробности смерти девушки в Тюмени

Тело девушки обнаружили в тюменском парке Гагарина
Девушку, умершую 28 мая в тюменском парке, пытались спасти врачи. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил 28 мая в 19:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:40. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало, что тело девушки обнаружили в парке Гагарина. По словам очевидцев, на месте происшествия работала полиция.
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