28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Медики раскрыли подробности смерти девушки в Тюмени

Тюменский депздрав сообщил о смерти девушки в городском парке
© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, прогулка, парк, дорожка, дорожка в парке, прогулка в парке, гилевская роща
Тело девушки обнаружили в тюменском парке Гагарина Фото:

Девушку, умершую 28 мая в тюменском парке, пытались спасти врачи. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 28 мая в 19:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:40. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что тело девушки обнаружили в парке Гагарина. По словам очевидцев, на месте происшествия работала полиция.

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Девушку, умершую 28 мая в тюменском парке, пытались спасти врачи. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 28 мая в 19:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:40. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что тело девушки обнаружили в парке Гагарина. По словам очевидцев, на месте происшествия работала полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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