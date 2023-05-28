Уральские грибники создали свой логотип, который активно клеят на автомобили. Эмблема в виде веселого гриба символизирует братство людей, объединенных общим хобби. Фотографии наклеек появились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Ну вот теперь я точно к сезону готова! Спасибо админам группы за такую красоту! Если ты грибник, бибикни», — порадовалась участница сообщества Оля Кочеткова. Позже она добавила», что ей «бибикали».
«Наконец-то моя долгожданная наклейка у меня на машине. Я очень счастлива, что являюсь участником группы. И буду с гордостью ездить с ней не только по Екатеринбургу и области, но и в другие регионы России», — написала под фото другая любительница грибов, Света Зверева.
Как пояснили администраторы группы, наклейки можно приобрести, также их можно выигрывать в разных конкурсах. Они разного размера, и кроме автомобилей могут быть наклеены, например, на ведра для грибов.
Грибной сезон свердловчане открыли в первой декаде мая. Тогда в лесах уже появились первые грибы — сморчки и сморчковая шапочка.
Свердловские грибники надеются на хороший урожай
Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области», «ВКонтакте»
Первые наклейки уже ездят по региону
Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области», «ВКонтакте»
Теперь любители тихой охоты могут без труда узнать друг друга по особой примете
Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области», «ВКонтакте»
Грибник грибника теперь увидит издалека
Фото: группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области», «ВКонтакте»
Уральские грибники создали свой логотип, который активно клеят на автомобили. Эмблема в виде веселого гриба символизирует братство людей, объединенных общим хобби. Фотографии наклеек появились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». «Ну вот теперь я точно к сезону готова! Спасибо админам группы за такую красоту! Если ты грибник, бибикни», — порадовалась участница сообщества Оля Кочеткова. Позже она добавила», что ей «бибикали». «Наконец-то моя долгожданная наклейка у меня на машине. Я очень счастлива, что являюсь участником группы. И буду с гордостью ездить с ней не только по Екатеринбургу и области, но и в другие регионы России», — написала под фото другая любительница грибов, Света Зверева. Как пояснили администраторы группы, наклейки можно приобрести, также их можно выигрывать в разных конкурсах. Они разного размера, и кроме автомобилей могут быть наклеены, например, на ведра для грибов. Грибной сезон свердловчане открыли в первой декаде мая. Тогда в лесах уже появились первые грибы — сморчки и сморчковая шапочка.