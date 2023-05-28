28 мая 2023

У свердловских грибников появился собственный символ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу, белый гриб
Теперь свердловских грибников объединяет не только любимое хобби, но и эмблема Фото:

Уральские грибники создали свой логотип, который активно клеят на автомобили. Эмблема в виде веселого гриба символизирует братство людей, объединенных общим хобби. Фотографии наклеек появились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Ну вот теперь я точно к сезону готова! Спасибо админам группы за такую красоту! Если ты грибник, бибикни», — порадовалась участница сообщества Оля Кочеткова. Позже она добавила», что ей «бибикали».

«Наконец-то моя долгожданная наклейка у меня на машине. Я очень счастлива, что являюсь участником группы. И буду с гордостью ездить с ней не только по Екатеринбургу и области, но и в другие регионы России», — написала под фото другая любительница грибов, Света Зверева.

Как пояснили администраторы группы, наклейки можно приобрести, также их можно выигрывать в разных конкурсах. Они разного размера, и кроме автомобилей могут быть наклеены, например, на ведра для грибов.

Грибной сезон свердловчане открыли в первой декаде мая. Тогда в лесах уже появились первые грибы — сморчки и сморчковая шапочка.

Свердловские грибники надеются на хороший урожай
Свердловские грибники надеются на хороший урожай
Фото:
Первые наклейки уже ездят по региону
Первые наклейки уже ездят по региону
Фото:
Теперь любители тихой охоты могут без труда узнать друг друга по особой примете
Теперь любители тихой охоты могут без труда узнать друг друга по особой примете
Фото:
Грибник грибника теперь увидит издалека
Грибник грибника теперь увидит издалека
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Уральские грибники создали свой логотип, который активно клеят на автомобили. Эмблема в виде веселого гриба символизирует братство людей, объединенных общим хобби. Фотографии наклеек появились в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». «Ну вот теперь я точно к сезону готова! Спасибо админам группы за такую красоту! Если ты грибник, бибикни», — порадовалась участница сообщества Оля Кочеткова. Позже она добавила», что ей «бибикали». «Наконец-то моя долгожданная наклейка у меня на машине. Я очень счастлива, что являюсь участником группы. И буду с гордостью ездить с ней не только по Екатеринбургу и области, но и в другие регионы России», — написала под фото другая любительница грибов, Света Зверева. Как пояснили администраторы группы, наклейки можно приобрести, также их можно выигрывать в разных конкурсах. Они разного размера, и кроме автомобилей могут быть наклеены, например, на ведра для грибов. Грибной сезон свердловчане открыли в первой декаде мая. Тогда в лесах уже появились первые грибы — сморчки и сморчковая шапочка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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