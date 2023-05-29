МВД объявило в розыск сенатора США Грэма, радовавшегося смертям россиян. Скрин

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Линдси Грэм. Stock, грэм линдси
МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма Фото:

В уголовный розыск объявлен американский сенатор Линдс Грэм, ранее пожелавший россиянам смерти. Об этом сообщается в базе данных МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — отмечается на официальном сайте МВД РФ. Ранее Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. СК РФ возбудил уголовное дело.

Линдси Грэм разыскивается по статье УК РФ
Линдси Грэм разыскивается по статье УК РФ

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В уголовный розыск объявлен американский сенатор Линдс Грэм, ранее пожелавший россиянам смерти. Об этом сообщается в базе данных МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — отмечается на официальном сайте МВД РФ. Ранее Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. СК РФ возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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