МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
В уголовный розыск объявлен американский сенатор Линдс Грэм, ранее пожелавший россиянам смерти. Об этом сообщается в базе данных МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — отмечается на официальном сайте МВД РФ. Ранее Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. СК РФ возбудил уголовное дело.
Линдси Грэм разыскивается по статье УК РФ
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