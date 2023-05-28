Крупный пермский химзавод заключит миллиардную сделку

АО «Березниковский содовый завод» за 1,7 млрд рублей заключит контракт на поставку угля

29 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Каменный уголь заказчику доставят водным и железнодорожным транспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае АО «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») заключит договор на поставку крупной партии каменного угля. Поставщиком является ООО «Кузбасская угольная компания», цена контракта составит более 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял наблюдательный совет директоров АО «БСЗ», сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Одобрить сделку по заключению договора поставки. Стороны „Березниковский содовый завод“, являющийся заказчиком и ООО „Кузбасская угольная компания“, являющееся поставщиком. Предмет сделки — поставка твердого топлива. Наименование — уголь антрацит. Максимальная цена договора — 1,7 млрд рублей», — указано в решении совета директоров. В документе уточняется, что в сумму сделки включены расходы на доставку каменного угля водным и железнодорожным транспортом. Объем партии сырья — 62 500 тонн. Сроки поставки — с момента подписания договора по 30 апреля 2024 года. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Управляется предприятие холдингом «Башкирская химия», в состав которого также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». Выручка акционерного общества в 2022 году составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае АО «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ») заключит договор на поставку крупной партии каменного угля. Поставщиком является ООО «Кузбасская угольная компания», цена контракта составит более 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял наблюдательный совет директоров АО «БСЗ», сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Одобрить сделку по заключению договора поставки. Стороны „Березниковский содовый завод“, являющийся заказчиком и ООО „Кузбасская угольная компания“, являющееся поставщиком. Предмет сделки — поставка твердого топлива. Наименование — уголь антрацит. Максимальная цена договора — 1,7 млрд рублей», — указано в решении совета директоров. В документе уточняется, что в сумму сделки включены расходы на доставку каменного угля водным и железнодорожным транспортом. Объем партии сырья — 62 500 тонн. Сроки поставки — с момента подписания договора по 30 апреля 2024 года. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Управляется предприятие холдингом «Башкирская химия», в состав которого также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». Выручка акционерного общества в 2022 году составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей.