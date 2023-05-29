Россиянам рассказали, как получить компенсацию за детский сад

Госдума: размер ежемесячной платы можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик из-за болезни
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Размер ежемесячной платы можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик из-за болезни Фото:

Государство может компенсировать часть средств за присмотр и уход, если ваш ребенок ходит в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. URA.RU выделило главное:

  • Размер ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик по причине болезни. А еще часть могут вернуть в виде компенсации.
  • Минимальный размер компенсации установлен законом об образовании, однако условия получения в регионах могут отличаться. Чтобы узнать, что необходимо для получения, нужно обратиться в местную администрацию.

Минимальный размер компенсации

  • 20% — на первого ребенка;
  • 50% — на второго ребенка;
  • 70% — на третьего и последующих детей.

Как получить?

Один из родителей должен обратиться с заявлением в:

  • детский сад;
  • МФЦ;
  • соцзащиту.

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Государство может компенсировать часть средств за присмотр и уход, если ваш ребенок ходит в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. URA.RU выделило главное: Один из родителей должен обратиться с заявлением в:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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