Россиянам рассказали, как получить компенсацию за детский сад

Размер ежемесячной платы можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик из-за болезни
Государство может компенсировать часть средств за присмотр и уход, если ваш ребенок ходит в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. URA.RU выделило главное:
- Размер ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик по причине болезни. А еще часть могут вернуть в виде компенсации.
- Минимальный размер компенсации установлен законом об образовании, однако условия получения в регионах могут отличаться. Чтобы узнать, что необходимо для получения, нужно обратиться в местную администрацию.
Минимальный размер компенсации
- 20% — на первого ребенка;
- 50% — на второго ребенка;
- 70% — на третьего и последующих детей.
Как получить?
Один из родителей должен обратиться с заявлением в:
- детский сад;
- МФЦ;
- соцзащиту.
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