Победив миллиардера, мэр Екатеринбурга столкнулся с новой проблемой на выборах

Алексей Орлов хотел бы, чтобы все оставили без изменений Фото: Московец Илья © URA.RU

Расправившись с командой миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на праймериз «Единой России», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов столкнулся с новой проблемой. Его, по данным URA.RU, могут лишить юридического контроля над основными выборами в гордуму.

Федеральный парламент утвердил поправки в закон, позволяющие областным избиркомам — по согласованию с ЦИК РФ — забирать муниципальные кампании в свое управление. И прямо сейчас решается, получит эти полномочия глава облизбиркома Елена Клименко или все оставят в руках Ленинской ТИК — правоопреемницы ликвидированного горизбиркома.

Второй вариант Орлову, конечно, выгоднее: руководитель Ленинской ТИК Вадим Антошин, хоть и подчиняется Клименко, слушается только Орлова, поэтому реализовывать какие-то свои решения (например, о снятии определенных кандидатов) легче. А Клименко ориентирована сразу на несколько центров — не только ЦИК РФ, но и губернатора Евгения Куйвашева, его замов Валерия Чайникова и Олега Чемезова.

«Орлов уже обсуждал с Чемезовым эту ситуацию, но решения пока нет. Резиденции [губернатора], наверное, хотелось бы, чтобы выборами занималась Клименко», — предположил источник агентства. При этом говорят, что самой Клименко это якобы совершенно не интересно.

«Закон только сегодня вступил в силу. Делать какие-либо предположения пока рано. Норма является отсылочной к ЦИК России, и принятие такого решения возможно только с согласования вышестоящей комиссией», — прокомментировала ситуацию URA.RU Елена Клименко.

Еще один собеседник агентства отметил, что гораздо важнее определить в целом конфигурацию по ТИКам. «Если полномочия перейдут в область, кто будет работать на земле? Ленинская ТИК будет „старшей“ среди других комиссий или отвечать только за Ленинский район?» — описал дилемму источник.

Как сообщало URA.RU, по итогам праймериз Орлов получил преимущество на выборах: антимэрская коалиция Кочеткова не сможет массово выдвинуть своих кандидатов от «Единой России». Это произойдет лишь в трех округах из 25 — как и планировалось еще месяц назад. Более того, сложилась угроза, что по общегородскому партсписку от Кочеткова в думу, несмотря на ранее данные ему гарантии, пройдет лишь один кандидат, а не два.

В этих условиях противники Орлова будут искать альтернативную политическую площадку. В качестве приоритетной называется «Справедливая Россия». Не исключено также, что кто-то пойдет самовыдвиженцем. Эта процедура предполагает сбор подписей и их верификацию как раз через уполномоченную комиссию.