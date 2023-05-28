В ЯНАО придет жара до +28 и дожди

В окружной столице практически вся неделя будет дождливая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Температура воздуха на этой неделе в Новом Уренгое и Ноябрьске поднимется до +25, +28. При этом в Салехарде практически всю неделю будут идти дожди, говорится в прогнозе «Gismeteo».

«В Салехарде во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье будет идти дождь. В основном будет пасмурная погода всю неделю. Самые жаркие дни будут в выходные: 3 и 4 июня +19. Тепло будет и в среду, температура поднимется до +18», — говорится в сообщении.

В Новом Уренгое небольшой дождь прогнозируется только 30 мая и 2 июня. Начиная со вторника температура воздуха поднимется до +20. Самый жаркий день будет в четверг +25. Всю неделю будет преимущественно пасмурно.

В Ноябрьске дожди будут на протяжении двух дней: во вторник и субботу. Температура воздуха достигнет +22 уже 30 мая. В первый день лета, 1 июня, будет максимальная температура + 28 и +24 в воскресенье, 4 июня.

Ранее жителей округа предупреждали о штормовом ветре и перепадах температуры. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду.