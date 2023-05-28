Главврач обострил предвыборную интригу в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев (справа) не планировал, что Огарков поднимется так высоко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель детской горбольницы №9 Игорь Огарков внезапно стал героем предвыборной интриги в Екатеринбурге. На праймериз «Единой России» медик набрал 21193 голосов и занял в общегородском партсписке полупроходное восьмое место. Усугубив и без того непростое положение депутата Антона Швалева (антимэрский пул миллиардера Кочеткова), которому было гарантировано проходное седьмое место. Швалев теперь девятый.

В списках, которые перед праймериз утверждал губернатор Евгений Куйвашев, Огарков был лишь 12-м. Оппоненты мэра Алексея Орлова уверены, что успех главврача — интрига вице-мэра по политике Сергея Плахотина: ведь он и уговаривал Огаркова заявиться на выборы. А источники, близкие к оргкомитету праймериз, утверждают, что за Огаркова просто хорошо голосовали врачи — как за «своего».

Теперь интересно, откажется ли он от участия в основных выборах в гордуму. И выйдет ли из списка промэрский депутат Алексей Вихарев, который победил в округе №19, а в списках — так же внепланово — поднялся на четвертую позицию. Лишь при таком сценарии Кочетков сможет провести в гордуму по спискам ЕР не одного, а двух человек.

Как писало URA.RU, в одномандатных округах под брендом ЕР он проведет только трех политиков — спикера думы Игоря Володина, депутатов Владимира Стругова и Виталия Чачина. Расширить эту «квоту» в ходе праймериз Кочеткову не удалось. Ожидается, что его протеже пойдут на основные выборы от другой партии.

Скриншот с сайта «Единой России»