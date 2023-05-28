Челябинскому экс-депутату не стали менять приговор за убийство бывшей жены

Суд оставил приговор Николаю Швецу без изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему депутату от «Единой России» Полтавского сельского поселения Челябинской области Николаю Швецу, убившего бывшую жену на железнодорожной станции и осужденного на 16 лет колонии, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел жалобу на приговор Николаю Швецу. Приговор, по существу, был оставлен без изменения. Швец пробудет в колонии 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В марте состоялся суд. Швецу вынесли приговор. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима.

Экс-депутат устроил бойню на станции в феврале 2022 года. Он пришел туда с ружьем, застрелил жену и ранил нескольких сотрудников. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил.