28 мая 2023

Челябинскому экс-депутату не стали менять приговор за убийство бывшей жены

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Суд оставил приговор Николаю Швецу без изменений Фото:

Бывшему депутату от «Единой России» Полтавского сельского поселения Челябинской области Николаю Швецу, убившего бывшую жену на железнодорожной станции и осужденного на 16 лет колонии, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел жалобу на приговор Николаю Швецу. Приговор, по существу, был оставлен без изменения. Швец пробудет в колонии 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В марте состоялся суд. Швецу вынесли приговор. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима.

Экс-депутат устроил бойню на станции в феврале 2022 года. Он пришел туда с ружьем, застрелил жену и ранил нескольких сотрудников. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил.

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Бывшему депутату от «Единой России» Полтавского сельского поселения Челябинской области Николаю Швецу, убившего бывшую жену на железнодорожной станции и осужденного на 16 лет колонии, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел жалобу на приговор Николаю Швецу. Приговор, по существу, был оставлен без изменения. Швец пробудет в колонии 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В марте состоялся суд. Швецу вынесли приговор. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. Экс-депутат устроил бойню на станции в феврале 2022 года. Он пришел туда с ружьем, застрелил жену и ранил нескольких сотрудников. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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