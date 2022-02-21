В Челябинской области мужчина расстрелял двух сотрудников РЖД

Полиция ищет вооруженного налетчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) 21 февраля на в одно из подразделений Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) ворвался неизвестный с огнестрельным оружием. Как сообщает источник в правоохранительных органах, налетчик убил одну из работниц, еще один человек ранен.

«Неизвестный ворвался с огнестрельным оружием на базу и выстрелил в приемосдатчицу, смертельно ранив. На выстрел вышел мастер базы. Неизвестный выстрелил ему в лицо и руку, после чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении», — сообщил URA.RU источник.

Сейчас идут поиски преступника. В пресс-службе УВД МВД на транспорте по УрФО и ЮУЖД URA.RU сообщили, что комментарии будут позже.