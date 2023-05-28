28 мая 2023
27 мая 2023

Курганцы отправляют в военные госпитали спецгруз для бойцов СВО. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Раненым участникам СВО отправят спецодежду из Кургана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Кургана в военные госпитали отправят уникальную спецодежду для раненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила руководитель ателье «Арсана» Евгения Московенкова.

«Подготовили крупную партию изделий для раненых участников СВО, проходящих лечение в военных госпиталях Екатеринбурга и Саратова. Бойцы получат спецодежду, адаптированную под аппарат Илизарова, защитные чехлы, складные матрасы-укладки, подпальчники, бандажи, мягкие накладки на костыли и другие средства реабилитации. Они помогут улучшить качество лечения и быстрее восстановиться после травмы», — рассказала Московенкова.

Спецодежда была изготовлена на средства, которые были собраны в рамках благотворительного концерта. Он проводился при поддержке регионального отделения бизнес-сообщества «Опора России» и правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганских врачей обучили для лечения участников СВО. По словам начальника курганского госпиталя ветеранов войн, в медучреждении переподготовили трех врачей и девять медсестер по новой специальности.

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Из Кургана в военные госпитали отправят уникальную спецодежду для раненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила руководитель ателье «Арсана» Евгения Московенкова. «Подготовили крупную партию изделий для раненых участников СВО, проходящих лечение в военных госпиталях Екатеринбурга и Саратова. Бойцы получат спецодежду, адаптированную под аппарат Илизарова, защитные чехлы, складные матрасы-укладки, подпальчники, бандажи, мягкие накладки на костыли и другие средства реабилитации. Они помогут улучшить качество лечения и быстрее восстановиться после травмы», — рассказала Московенкова. Спецодежда была изготовлена на средства, которые были собраны в рамках благотворительного концерта. Он проводился при поддержке регионального отделения бизнес-сообщества «Опора России» и правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганских врачей обучили для лечения участников СВО. По словам начальника курганского госпиталя ветеранов войн, в медучреждении переподготовили трех врачей и девять медсестер по новой специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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