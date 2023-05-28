Челябинцы предложили устроить в межвузовском кампусе водопад

Водопад и другие идеи студентов должны гармонично дополнить в кампусе современные технологии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска, обучающиеся на архитекторов, предложили устроить водопад в будущем межвузовском кампусе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Голос.Девелопмент», мозговой штурм провели в рамках соучаствующего проектирования.

«Организовали мозговой штурм для обсуждения архитектурной концепции благоустройства объекта. Архитектурную концепцию будущие архитекторы предложили дополнить декоративным водным объектом. Это может быть сухой фонтан, ручей, водопад в окружении камней и зелени или просто рельефный перелив из одной чаши в другую», — сообщили URA.RU в компании.

В мероприятии приняли участие студенты Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, победители конкурса профессионального мастерства «Стройка». Новую точку на городской карте ребята рисовали почти два часа. Как отметил главный архитектор «Голос.Девелопмент» Владимир Болотов, будущим специалистам удалось гармонизировать природу и технологии с наукой и развлечениями, историей и современностью.

Участники штурма высказались за создание уличного лектория, перетекающего в уголок дикой природы. В замыслах молодых танцплощадка будет соседствовать с зоной для творчества, а велодорожка станет продолжением городской сети. На неэксплуатируемой кровле первокурсники предложили разбить сад или огород. За освещение, по идее студентов, будут отвечать архитектурные формы: триумфальная арка или порталы в форме японских ворот либо колоннад.

Как отметил Болотов, больше всего понравилась идея с созданием двухуровневого «Штабика». Многофункциональная крытая зона на первом этаже будет оборудована экраном, точками для зарядки гаджетов: площадь здесь предназначат для общения, проведения лекций и коворкинг. Второй этаж предложили отвести для отдыха.

Компания «Голос.Девелопмент» выступила генподрядчиком и генпроектировщиком проекта кампуса. Его создание является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки РФ. Для строительства образовали Челябинскую концессионную компанию (ООО «ЧКК»). Сторонами концессионного соглашения в октябре 2022 года стали власти региона и ООО «ЧКК». Доля примерно в 50% принадлежит «ВТБ Инфраструктурный холдинг».