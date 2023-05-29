Кремль: Путин не получал приглашения на инаугурацию Эрдогана

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Путин в скором времени поговорит по телефону с Эрдоганом Фото:
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Выборы президента в Турции

Телефонный разговор глав России и Турции Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в скором времени. Однако о личной встрече политиков ничего неизвестно, приглашения на инаугурацию турецкого лидера российская сторона также не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Личная встреча] в какой-то перспективе тоже состоится, но по времени неизвестно. На инаугурацию неизвестно, предусмотрена ли [церемония] с участием зарубежных государств. Пока приглашения нет», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

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Телефонный разговор глав России и Турции Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в скором времени. Однако о личной встрече политиков ничего неизвестно, приглашения на инаугурацию турецкого лидера российская сторона также не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Личная встреча] в какой-то перспективе тоже состоится, но по времени неизвестно. На инаугурацию неизвестно, предусмотрена ли [церемония] с участием зарубежных государств. Пока приглашения нет», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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