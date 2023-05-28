Вассерман заступился за Шигирского идола, на которого пожаловались главе ЧВК «Вагнер»

Вассерман: идол не может влиять на жизнь свердловчан, а ЧВК «Вагнер» — на сверхъестественные силы

29 мая 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Вассерман не согласился с Ивановой, что идол влияет на жизнь и мировоззрение людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как Шигирский идол не может повлиять на ситуацию в Свердловской области, так и ЧВК «Вагнер» не приспособлена к решению задач, связанных со сверхъестественными сущностями. Таким мнением с URA.RU поделился известный интеллектуал и атеист Анатолий Вассерман после того, как екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину и потребовала его остановить «идолизацию» региона. «Я атеист, и, с моей точки зрения, никакая сверхъестественная сущность в принципе невозможна, а значит, и не может как-то влиять на нашу естественную жизнь. Нет никакой возможности заподозрить в чем бы то ни было хоть идола, хоть иконы в церкви. Все неприятности мы получаем либо от совершенно бездушных сил природы, либо от наших собственных ошибок», — заявил Вассерман, который состоит в той же партии, что и Оксана Иванова — «Справедливая Россия — За правду». Что касается ее обращения именно к основателю ЧВК «Вагнер», Вассерман заметил, что у Евгения Пригожина в распоряжении имеется две силы — частная военная корпорация и информационный холдинг. «Понятно, что ЧВК совершенно не приспособлена к решению задач, связанных со сверхъестественными силами, независимо от того, существуют эти силы или нет. А вот информационный холдинг в принципе мог бы как-то использоваться, чтобы повлиять на происходящее», — проанализировал обращение однопартийца интеллектуал. Ранее православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как Шигирский идол не может повлиять на ситуацию в Свердловской области, так и ЧВК «Вагнер» не приспособлена к решению задач, связанных со сверхъестественными сущностями. Таким мнением с URA.RU поделился известный интеллектуал и атеист Анатолий Вассерман после того, как екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину и потребовала его остановить «идолизацию» региона. «Я атеист, и, с моей точки зрения, никакая сверхъестественная сущность в принципе невозможна, а значит, и не может как-то влиять на нашу естественную жизнь. Нет никакой возможности заподозрить в чем бы то ни было хоть идола, хоть иконы в церкви. Все неприятности мы получаем либо от совершенно бездушных сил природы, либо от наших собственных ошибок», — заявил Вассерман, который состоит в той же партии, что и Оксана Иванова — «Справедливая Россия — За правду». Что касается ее обращения именно к основателю ЧВК «Вагнер», Вассерман заметил, что у Евгения Пригожина в распоряжении имеется две силы — частная военная корпорация и информационный холдинг. «Понятно, что ЧВК совершенно не приспособлена к решению задач, связанных со сверхъестественными силами, независимо от того, существуют эти силы или нет. А вот информационный холдинг в принципе мог бы как-то использоваться, чтобы повлиять на происходящее», — проанализировал обращение однопартийца интеллектуал. Ранее православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка.