Уральская православная активистка обратилась к главе ЧВК «Вагнер» из-за Шигирского идола

Православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом — деревянной скульптурой неясного происхождения, которую некоторые считают изображением дьявола. Пост с призывом о помощи Иванова разместила у себя в соцстеях.
«Уважаемый Евгений Викторович! […] Вы вместе со своими боевыми товарищами эффективно противостоите неоязыческой „азовщине“ (батальон „Азов“ признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) на фронте. Помогите и нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве, навязывание идольского образа как региональной идентичности, вовлечение молодежи в духовно опасные практики идолослужения», — написала Иванова.
В беседе с корреспондентом URA.RU она пояснила, что решила обратиться именно к Пригожину, так как он кажется ей смелым человеком, который обращает внимание на общественную атмосферу в Свердловской области. Также его ценности созвучны христианским. Активистка считает, что именно из-за популяризации идола в регионе бушуют пожары и висит смог.
Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.
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