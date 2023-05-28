28 мая 2023

В Кургане маленькая девочка выпала из окна многоэтажного дома

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Новостройки. Челябинск, панельный дом, москитная сетка, открытое окно, трещины, окно, панельное домостроение
Девочку, выпавшую из окна, доставили в больницу Фото:

В одном из домов Кургана из окна выпала трехлетняя девочка. Об этом 29 мая рассказали в СУ СКР по Курганской области.

«В Кургане из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, выпал трехлетний ребенок», — сообщили на сайте управления. Девочку с травмами доставили в больницу.

Как выяснили следователи, девочка выпала из окна вечером 26 мая, когда она осталась в комнате без присмотра взрослых. В настоящее время ведется доследственная проверка. В ведомстве напомнили взрослым о мерах предосторожности и попросили не подпускать детей к открытым окнам в квартирах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе выпал из окна другой ребенок. В Щучье шестилетний мальчик упал со второго этажа.

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В одном из домов Кургана из окна выпала трехлетняя девочка. Об этом 29 мая рассказали в СУ СКР по Курганской области. «В Кургане из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, выпал трехлетний ребенок», — сообщили на сайте управления. Девочку с травмами доставили в больницу. Как выяснили следователи, девочка выпала из окна вечером 26 мая, когда она осталась в комнате без присмотра взрослых. В настоящее время ведется доследственная проверка. В ведомстве напомнили взрослым о мерах предосторожности и попросили не подпускать детей к открытым окнам в квартирах. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе выпал из окна другой ребенок. В Щучье шестилетний мальчик упал со второго этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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