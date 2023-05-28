В Кургане маленькая девочка выпала из окна многоэтажного дома

В одном из домов Кургана из окна выпала трехлетняя девочка. Об этом 29 мая рассказали в СУ СКР по Курганской области.
«В Кургане из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, выпал трехлетний ребенок», — сообщили на сайте управления. Девочку с травмами доставили в больницу.
Как выяснили следователи, девочка выпала из окна вечером 26 мая, когда она осталась в комнате без присмотра взрослых. В настоящее время ведется доследственная проверка. В ведомстве напомнили взрослым о мерах предосторожности и попросили не подпускать детей к открытым окнам в квартирах.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе выпал из окна другой ребенок. В Щучье шестилетний мальчик упал со второго этажа.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.