В Кургане маленькая девочка выпала из окна многоэтажного дома

Девочку, выпавшую из окна, доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из домов Кургана из окна выпала трехлетняя девочка. Об этом 29 мая рассказали в СУ СКР по Курганской области.

«В Кургане из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, выпал трехлетний ребенок», — сообщили на сайте управления. Девочку с травмами доставили в больницу.

Как выяснили следователи, девочка выпала из окна вечером 26 мая, когда она осталась в комнате без присмотра взрослых. В настоящее время ведется доследственная проверка. В ведомстве напомнили взрослым о мерах предосторожности и попросили не подпускать детей к открытым окнам в квартирах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе выпал из окна другой ребенок. В Щучье шестилетний мальчик упал со второго этажа.