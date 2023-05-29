Лавров пригрозил Западу из-за планов обучать украинских пилотов на F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, f-16, истребители, stock, ф-16, ф16, f16
Глава МИД РФ заявил, что Россия сможет ответить на обучение украинских летчиков управлять самолетами F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ могут отреагировать на желание западных стран обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, европейские страны проводят «линию Вашингтона».

«Западные страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заявил Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что Дания и Нидерланды одни из первых, кто обучает украинских пилотов на западных истребителях. Лавров назвал это желанием понравиться гегемону.

Ранее он ответил на заявление начальника Генштаба США Марка Милли о том, что ВСУ не вернут свои земли за короткое время. Глава МИД РФ заявил, что США начали понимать «реальность на земле».

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Вооруженные силы РФ могут отреагировать на желание западных стран обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, европейские страны проводят «линию Вашингтона». «Западные страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заявил Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Дания и Нидерланды одни из первых, кто обучает украинских пилотов на западных истребителях. Лавров назвал это желанием понравиться гегемону. Ранее он ответил на заявление начальника Генштаба США Марка Милли о том, что ВСУ не вернут свои земли за короткое время. Глава МИД РФ заявил, что США начали понимать «реальность на земле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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