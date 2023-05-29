Лавров пригрозил Западу из-за планов обучать украинских пилотов на F-16

Вооруженные силы РФ могут отреагировать на желание западных стран обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, европейские страны проводят «линию Вашингтона».
«Западные страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заявил Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что Дания и Нидерланды одни из первых, кто обучает украинских пилотов на западных истребителях. Лавров назвал это желанием понравиться гегемону.
Ранее он ответил на заявление начальника Генштаба США Марка Милли о том, что ВСУ не вернут свои земли за короткое время. Глава МИД РФ заявил, что США начали понимать «реальность на земле».
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