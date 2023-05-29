Лавров пригрозил Западу из-за планов обучать украинских пилотов на F-16 29 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 + Глава МИД РФ заявил, что Россия сможет ответить на обучение украинских летчиков управлять самолетами F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ могут отреагировать на желание западных стран обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, европейские страны проводят «линию Вашингтона». «Западные страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заявил Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Дания и Нидерланды одни из первых, кто обучает украинских пилотов на западных истребителях. Лавров назвал это желанием понравиться гегемону. Ранее он ответил на заявление начальника Генштаба США Марка Милли о том, что ВСУ не вернут свои земли за короткое время. Глава МИД РФ заявил, что США начали понимать «реальность на земле». Вооруженные силы РФ могут отреагировать на желание западных стран обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. По его словам, европейские страны проводят «линию Вашингтона». «Западные страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заявил Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Дания и Нидерланды одни из первых, кто обучает украинских пилотов на западных истребителях. Лавров назвал это желанием понравиться гегемону. Ранее он ответил на заявление начальника Генштаба США Марка Милли о том, что ВСУ не вернут свои земли за короткое время. Глава МИД РФ заявил, что США начали понимать «реальность на земле». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям