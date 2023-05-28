Лавров: США начали трезвее смотреть на украинский конфликт

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров прокомментировал слова начальника Генштаба США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США начали понимать «реальность на Земле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. К такому выводу он пришел после заявления начальник Генштаба США Марк Милли о том, что ВСУ не смогут вернуть свои земли в краткосрочной перспективе.

«Слова главы Генштаба США о том, что Киев вряд ли в обозримом будущем сможет отбить утраченные земли — шаг к пониманию реальности на Земле», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Ее трансляция велась на телеканале «Россия 1».

Ранее начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что цель украинских властей по возвращению утраченных территорий не выглядит реалистичной в обозримом будущем. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским министром обороны Ллойдом Остином.

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США начали понимать «реальность на Земле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. К такому выводу он пришел после заявления начальник Генштаба США Марк Милли о том, что ВСУ не смогут вернуть свои земли в краткосрочной перспективе. «Слова главы Генштаба США о том, что Киев вряд ли в обозримом будущем сможет отбить утраченные земли — шаг к пониманию реальности на Земле», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Ее трансляция велась на телеканале «Россия 1». Ранее начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что цель украинских властей по возвращению утраченных территорий не выглядит реалистичной в обозримом будущем. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским министром обороны Ллойдом Остином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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