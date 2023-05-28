Лавров: США начали трезвее смотреть на украинский конфликт

США начали понимать «реальность на Земле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. К такому выводу он пришел после заявления начальник Генштаба США Марк Милли о том, что ВСУ не смогут вернуть свои земли в краткосрочной перспективе.
«Слова главы Генштаба США о том, что Киев вряд ли в обозримом будущем сможет отбить утраченные земли — шаг к пониманию реальности на Земле», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Ее трансляция велась на телеканале «Россия 1».
Ранее начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что цель украинских властей по возвращению утраченных территорий не выглядит реалистичной в обозримом будущем. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским министром обороны Ллойдом Остином.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!