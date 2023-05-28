В Кургане погорельцу выдали сертификат на покупку жилья на 83 тысячи рублей. Фото

29 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Сертификат погорельцу на 83 тысячи рублей вызвал бурное обсуждение в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Кургана, утратившей в майском пожаре жилье, выдали сертификат на 83 тысячи рублей. Фото сертификата опубликовано в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Как на такие деньги купить или построить дом?» — написано в посте группы «Типичный Курган» с фотографией сертификата на 83 333 рубля 33 копейки. Сертификат о предоставлении единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения подписан руководителем главного управления соцзащиты населения региона Еленой Ситниковой. Курганцы оставили больше двухсот комментариев под постом. В главном управлении социальной защиты населения Курганской области URA.RU пояснили, что в данном случае погорелец утратил 1/6 долю в жилом помещении. «Те, кто потерял не единственное жилье, получают 500 тысяч рублей за утраченный дом. При этом собственники жилья вправе получить один сертификат на всех членов семьи, оформленный на одного из собственников (в этом случае понадобится письменное согласие от других собственников), либо каждый член семьи получит сертификат в размере своей доли, принадлежащей ему на праве собственности в утраченном жилом помещении. Как и было сделано в данном случае», — говорится в ответе ведомства. В соцзащите добавили, что пострадавшие в результате ЧС, утратившие единственное жилье, получают сертификаты, исходя из стандартов Минстроя (57 тыс. 823 руб. за 1 кв. метр; 33 кв. м для одиноко проживавших гражданам; 42 кв. м семьям из двух человек; 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек). Если погорельцы примут решение о строительстве дома, они могут получить дополнительно субсидию в 700 тысяч рублей через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Ранее URA.RU писало о масштабных майских пожарах в Курганской области, в результате которых 21 человек погиб и сотни людей лишились жилья и имущества. Застройщики начали предлагать погорельцам проекты домов, которые могут быть построены на сертификаты. фото: группа «Типичный Курган», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Кургана, утратившей в майском пожаре жилье, выдали сертификат на 83 тысячи рублей. Фото сертификата опубликовано в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Как на такие деньги купить или построить дом?» — написано в посте группы «Типичный Курган» с фотографией сертификата на 83 333 рубля 33 копейки. Сертификат о предоставлении единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения подписан руководителем главного управления соцзащиты населения региона Еленой Ситниковой. Курганцы оставили больше двухсот комментариев под постом. В главном управлении социальной защиты населения Курганской области URA.RU пояснили, что в данном случае погорелец утратил 1/6 долю в жилом помещении. «Те, кто потерял не единственное жилье, получают 500 тысяч рублей за утраченный дом. При этом собственники жилья вправе получить один сертификат на всех членов семьи, оформленный на одного из собственников (в этом случае понадобится письменное согласие от других собственников), либо каждый член семьи получит сертификат в размере своей доли, принадлежащей ему на праве собственности в утраченном жилом помещении. Как и было сделано в данном случае», — говорится в ответе ведомства. В соцзащите добавили, что пострадавшие в результате ЧС, утратившие единственное жилье, получают сертификаты, исходя из стандартов Минстроя (57 тыс. 823 руб. за 1 кв. метр; 33 кв. м для одиноко проживавших гражданам; 42 кв. м семьям из двух человек; 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек). Если погорельцы примут решение о строительстве дома, они могут получить дополнительно субсидию в 700 тысяч рублей через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Ранее URA.RU писало о масштабных майских пожарах в Курганской области, в результате которых 21 человек погиб и сотни людей лишились жилья и имущества. Застройщики начали предлагать погорельцам проекты домов, которые могут быть построены на сертификаты.