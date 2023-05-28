С попавшего под уголовное дело мэра Троицка сняли все обвинения

29 мая 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Суд вынес в отношении Александра Виноградова оправдательный приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова, проходившего по уголовному делу о превышении полномочий, сняли все обвинения. Об этом URA.RU сообщил сам Виноградов. «Все обвинения сняты. Суд меня оправдал», — сообщил URA.RU Виноградов. Обвинения в превышении полномочий были предъявлены Виноградову в марте 2021 года. Следствие считало, он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Несмотря на возбуждение уголовного дела, Виноградов продолжал руководить муниципалитетом. В апреле 2022 года судья Мария Стратий отказалась вести дело главы и взяла самоотвод. Дело приняла к производству судья Оксана Кошак, но рассмотрение пришлось начинать заново.

С мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова, проходившего по уголовному делу о превышении полномочий, сняли все обвинения. Об этом URA.RU сообщил сам Виноградов. «Все обвинения сняты. Суд меня оправдал», — сообщил URA.RU Виноградов. Обвинения в превышении полномочий были предъявлены Виноградову в марте 2021 года. Следствие считало, он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Несмотря на возбуждение уголовного дела, Виноградов продолжал руководить муниципалитетом. В апреле 2022 года судья Мария Стратий отказалась вести дело главы и взяла самоотвод. Дело приняла к производству судья Оксана Кошак, но рассмотрение пришлось начинать заново.