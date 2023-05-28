Курганские врачи центра Илизарова спасли беременную из Чечни

Специалисты Центра Илизарова сделали пациентке из Чечни операцию на позвоночнике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты курганского Центра имени Илизарова помогли сохранить беременность 23-летней пациентке из Чечни, попавшей в ДТП, и успешно провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщается в группе Минздрава России в соцсети «ВКонтакте».

Врачи Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний в НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России спасли 23-летнюю жительницу Чечни. Во время беременности она попала в ДТП, получила перелом поясничного отдела позвоночника», — говорится в сообщении.

Спасти беременность молодой девушке удалось благодаря тому, что у нее было повреждения спинного мозга. К тому же, во время выездной консультации в Чечню курганский нейрохирург Максим Хомченков принял решение оперировать беременную после рождения ребенка. «Девушка носила корсет, ограничивала двигательную активность. Через месяц после рождения малыша девушке провели операцию», — рассказала заведующая травматолого-ортопедическим отделением №10 Оксана Прудникова.

Пациентке удалили из позвоночного канала костные отломки и поставили конструкцию для фиксации позвоночника. Кроме того, вместо поврежденного диска установили имплант, позволяющий быстрее сращивать перелом. Нейрохирурги центра им. Илизарова продолжат следить за состоянием и восстановлением молодой мамы. Врачи будут выездные приемы в Чечне. При необходимости также готовы использовать телемедицинские технологии.

Ранее URA.RU писало, что курганский врач прооперировал в Чечне пациента с осложнениями после огнестрельного ранения. Многочасовую операцию проводил заведующий гнойным травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиники костно-суставной инфекции Сергей Бурнашов. До этого сообщалось, что минздрав Чеченской республики и курганский центр Илизарова подписали соглашение о сотрудничестве.