В ЯНАО рассказали, сколько денег выплачивают контрактникам в зоне СВО

Заключившие контракт участники СВО из ЯНАО получают более 700 тысяч рублей

29 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Контарктники в ЯНАО единовременно получают более 700 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители ЯНАО, которые заключили контракт на участие в СВО в пунктах отбора региона, единовременно получают более 700 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте «Военная служба по контракту ЯНАО». «Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта от года и более — 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от ЯНАО — 600 тысяч рублей», — говорится на сайте. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Также военнослужащим до отправки в зону СВО выплачивают от 30 до 45 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата при исполнении воинского долга составляет от 204 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в округе для бойцов ввели дополнительные выплаты. Участникам спецоперации будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку обмундирования. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении 9 лет подвергается агрессии ВСУ.

Жители ЯНАО, которые заключили контракт на участие в СВО в пунктах отбора региона, единовременно получают более 700 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте «Военная служба по контракту ЯНАО». «Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта от года и более — 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от ЯНАО — 600 тысяч рублей», — говорится на сайте. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Также военнослужащим до отправки в зону СВО выплачивают от 30 до 45 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата при исполнении воинского долга составляет от 204 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в округе для бойцов ввели дополнительные выплаты. Участникам спецоперации будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку обмундирования. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении 9 лет подвергается агрессии ВСУ.