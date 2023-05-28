В ЯНАО рассказали, сколько денег выплачивают контрактникам в зоне СВО

Жители ЯНАО, которые заключили контракт на участие в СВО в пунктах отбора региона, единовременно получают более 700 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте «Военная служба по контракту ЯНАО».
«Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта от года и более — 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от ЯНАО — 600 тысяч рублей», — говорится на сайте. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.
Также военнослужащим до отправки в зону СВО выплачивают от 30 до 45 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата при исполнении воинского долга составляет от 204 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в округе для бойцов ввели дополнительные выплаты. Участникам спецоперации будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку обмундирования.
Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении 9 лет подвергается агрессии ВСУ.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.