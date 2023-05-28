28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В ЯНАО рассказали, сколько денег выплачивают контрактникам в зоне СВО

Заключившие контракт участники СВО из ЯНАО получают более 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Контарктники в ЯНАО единовременно получают более 700 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО, которые заключили контракт на участие в СВО в пунктах отбора региона, единовременно получают более 700 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте «Военная служба по контракту ЯНАО».

«Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта от года и более — 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от ЯНАО — 600 тысяч рублей», — говорится на сайте. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

Также военнослужащим до отправки в зону СВО выплачивают от 30 до 45 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата при исполнении воинского долга составляет от 204 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в округе для бойцов ввели дополнительные выплаты. Участникам спецоперации будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку обмундирования.

Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении 9 лет подвергается агрессии ВСУ.

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Жители ЯНАО, которые заключили контракт на участие в СВО в пунктах отбора региона, единовременно получают более 700 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте «Военная служба по контракту ЯНАО». «Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта от года и более — 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от ЯНАО — 600 тысяч рублей», — говорится на сайте. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Также военнослужащим до отправки в зону СВО выплачивают от 30 до 45 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата при исполнении воинского долга составляет от 204 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в округе для бойцов ввели дополнительные выплаты. Участникам спецоперации будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку обмундирования. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении 9 лет подвергается агрессии ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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