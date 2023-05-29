Глава ГУР Буданов пообещал мощный ответ за массированный обстрел Украины

29 мая 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Глава украинский разведки Буданов Кирилл заявил, что Украина даст ответ на массированный обстрел Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ответит на массированный обстрел со стороны ВС РФ. Об этом сообщил глава украинский разведки Кирилл Буданов. «Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать», — подчеркнул Кирилл Буданов. Его слова приводит Главное управление разведки МО Украины. Он добавил, что скоро все увидят украинскую реакцию. Ранее в Киеве прозвучали взрывы. Были атакованы дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань» военные объекты. Также губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают регион. За сутки они обстреляли Белгородскую область 303 раза. Прилеты были зафиксированы на разных территориях.

Украина ответит на массированный обстрел со стороны ВС РФ. Об этом сообщил глава украинский разведки Кирилл Буданов. «Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать», — подчеркнул Кирилл Буданов. Его слова приводит Главное управление разведки МО Украины. Он добавил, что скоро все увидят украинскую реакцию. Ранее в Киеве прозвучали взрывы. Были атакованы дронами-камикадзе и беспилотниками «Герань» военные объекты. Также губернатор Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают регион. За сутки они обстреляли Белгородскую область 303 раза. Прилеты были зафиксированы на разных территориях.