В Тюменской области подорожали новые и подержанные автомобили

Рост стоимости автомобилей в Тюменской области составил 13% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость новых и подержанных автомобилей в Тюменской области за год выросла в среднем на 13%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала Drom.ru.

«Стоимость новых автомобилей в Тюменской области за год выросла на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей. Год назад новый легковой автомобиль можно было купить приблизительно за 2,01 млн. Несмотря на то, что медианная цена выросла на 139 тысяч, средняя цена нового авто снизилась на 359 тысяч рублей. По словам аналитика Drom.ru Сергея Лагурева, это объясняется тем, что с рынка исчезли наиболее дорогие модели», — сообщили URA.RU в пресс-службе портала Drom.ru.

Там добавили, что стоимость автомобилей с пробегом за год также выросла примерно на 13%. В список наиболее популярных среди тюменцев б/у машин вошли такие модели, как Ford Focus, Lada Priora, Kia Rio, Hyundai Solaris и Honda Civic.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области значительно выросли цены на подержанные иномарки. По мнению источников агентства, за последний год, в частности, значительно подорожали автомобили зарубежного производства класса эконом.