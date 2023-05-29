Полпред Якушев напомнил регионам УрФО о своем задании

Полпред Якушев: в УрФО к концу года не останется обманутых дольщиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев не первый раз поднимает проблему обманутых дольщиков в УрФО Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Сейчас в УрФО есть 39 проблемных объектов — это на три меньше, чем было в марте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Это принципиальный вопрос: на территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся», — подчеркнул Якушев. Сейчас в УрФО насчитывается 39 долгостроев, в марте их было 42.

К концу второго квартала в Екатеринбурге и Челябинске планируется исключить из списка еще семь объектов, тем самым восстановив в правах 310 человек. Оставшиеся 32 объекта исключат во втором полугодии, в правах таким образом восстановят 2312 граждан.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Сейчас в УрФО есть 39 проблемных объектов — это на три меньше, чем было в марте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Это принципиальный вопрос: на территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся», — подчеркнул Якушев. Сейчас в УрФО насчитывается 39 долгостроев, в марте их было 42. К концу второго квартала в Екатеринбурге и Челябинске планируется исключить из списка еще семь объектов, тем самым восстановив в правах 310 человек. Оставшиеся 32 объекта исключат во втором полугодии, в правах таким образом восстановят 2312 граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...