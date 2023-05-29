Полпред Якушев напомнил регионам УрФО о своем задании

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Сейчас в УрФО есть 39 проблемных объектов — это на три меньше, чем было в марте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
«Это принципиальный вопрос: на территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся», — подчеркнул Якушев. Сейчас в УрФО насчитывается 39 долгостроев, в марте их было 42.
К концу второго квартала в Екатеринбурге и Челябинске планируется исключить из списка еще семь объектов, тем самым восстановив в правах 310 человек. Оставшиеся 32 объекта исключат во втором полугодии, в правах таким образом восстановят 2312 граждан.
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