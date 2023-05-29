Кадровой перестановки в МУП «ЧКТС» ждут в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе удивлены карьерным взлетом Дмитрия Мухина, которым он обязан мэрии Челябинска. Сыну мелкого бизнесмена, всего за 10 месяцев обеспечившего фирму отца миллионными долгами и 35 исполнительными производствами, прочат пост главы крупнейшего в регионе предприятия по обслуживанию теплотрасс с миллиардными оборотами. Об этом 29 мая сообщил URA.RU источник в бизнес-кругах.

«О назначении Мухина мэр Наталья Котова должна была объявить сегодня на аппаратном совещании. Но, поскольку действующий руководитель МУПа ушел на больничный, этого не произошло. Ждем следующей недели», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе администрации областного центра обещали URA.RU уточнить информацию. На момент публикации новости комментарий не поступил.

38-летний бизнесмен известен как неуспешный арендатор нескольких котельных в третьем по величине городе Челябинской области. Вполне рентабельные ранее теплоисточники при Мухине неожиданно допустили накопление задолженности за 10 месяцев. В Миасском городском отделе ФССП находится сводное исполнительное производство из 35 дел более чем на 16 млн рублей. Долги с возглавляемой Мухиным фирмы взыскивают «Новатэк», «Миассводоканал» и «Уралэнергосбыт». Сам он, по официальным данным, не имеет в собственности транспорта и недвижимости.

Предполагаемый глава МУП «ЧКТС» также лишался прав за езду в нетрезвом виде. Он несколько раз был оштрафован Росгвардией за неисполнение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов.

МУП «ЧКТС» — самая крупная в регионе по финансовым оборотам муниципальная организация из числа тех, что занимается обслуживанием теплотрасс. МУП было создано в 2005 году. Годовые финансовые обороты превышают несколько миллиардов рублей.

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