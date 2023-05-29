29 мая 2023

В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя ночью в заведениях, расположенных в жилых домах

Депутат Госдумы Хамзаев: россияне требуют запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах
© Служба новостей «URA.RU»
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В России хотят освободить многоквартирные дома от точек продажи алкоголя Фото:

В российском обществе есть запрос на полный запрет продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о жалобах россиян на работу «наливаек» в жилых домах, которые «торгуют алкоголем ночью как псевдокафе». В нижней палате парламента планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями.

«Люди требуют куда более конкретных шагов. Этому подтверждение — социология, которая проводится и независимыми, и заинтересованными. Более 80% граждан относятся критически к наличию продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах вообще. А мы говорим о том, что надо запретить хотя бы в ночное время», — сказал Бийсултан Хамзаев.

«У людей запрос шире, чем тот закон, который готовится сейчас. Закон сложно назвать перегибочным. Я считаю, что спальную территорию многоквартирных домов мы должны обезопасить от алкомаркетов и подобных вещей. Когда мы придем к этому? Вопрос открытый, но в данном случае, когда говорим про „наливайки“, обязательно должен быть полный запрет на продажу ночью», — добавил парламентарий.

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В российском обществе есть запрос на полный запрет продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о жалобах россиян на работу «наливаек» в жилых домах, которые «торгуют алкоголем ночью как псевдокафе». В нижней палате парламента планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями. «Люди требуют куда более конкретных шагов. Этому подтверждение — социология, которая проводится и независимыми, и заинтересованными. Более 80% граждан относятся критически к наличию продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах вообще. А мы говорим о том, что надо запретить хотя бы в ночное время», — сказал Бийсултан Хамзаев. «У людей запрос шире, чем тот закон, который готовится сейчас. Закон сложно назвать перегибочным. Я считаю, что спальную территорию многоквартирных домов мы должны обезопасить от алкомаркетов и подобных вещей. Когда мы придем к этому? Вопрос открытый, но в данном случае, когда говорим про „наливайки“, обязательно должен быть полный запрет на продажу ночью», — добавил парламентарий.
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