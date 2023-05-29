Уголовное дело в отношении первого замглавы района в Перми направлено в суд

В Перми суд рассмотрит дело в отношении первого замглавы Дзержинского района Ракинцева

Прокуратура обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении первого замглавы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева. Материалы дела направлены в суд. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщается на сайтах краевого следственного управления СКР и прокуратуры Прикамья.

«Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя главы администрации указанного района. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд», — сообщают ведомства. Следствие считает, что Ракинцев незаконно лишил УК средств на благоустройство одного из домов в районе.

Речь может идти о ООО «ПМУП ГКТХ» (подконтрольно мэрии Перми). Ракинцев склонял УК заключить договор на благоустройство территории вокруг дома с определенным подрядчиком. Получив отказ, он исключил указанное юрлицо из списка получателей субсидий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Тем самым чиновник нарушил жилищные права граждан.

«Вышеуказанные действия повлекли невозможность проведения ремонта и обустройства дворовой территории за счет муниципального субсидирования», — заключает прокуратура. На сайте СУ СК по Прикамью уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Перми. В декабре 2022 года чиновника отправили под домашний арест, но затем суд изменил ему меру пресечения.