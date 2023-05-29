В Кургане 318 жителей получили деньги за сгоревшие садовые дома

Курганцы получают компенсации за сгоревшие садовые дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане 318 горожан получили деньги за сгоревшие дома на садовых участках. Об этом сообщил директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин в telegram-канале «Курганская область официально».

«Материальную помощь по 100 тысяч рублей за утрату садового или дачного дома, права на которые были оформлены, получили 306 человек. Еще 12 человек получили по 300 тысяч рублей за утрату единственного жилья, которое было оформлено в соответствии с законом», — рассказал Гаврин.

По словам главы Кургана Елены Ситниковой, при оформлении документов на выплаты погорельцам выявлены факты пользования гражданами жильем и дачами без регистрации недвижимости в Росреестре, без постановки на налоговый учет. Мэр города подчеркнула, что в сгоревшем поселке Смолино 30 процентов домов и строений были вообще не зарегистрированы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выплаты получают погорельцы, чьи дома были зарегистрированы в ЕГРН на праве собственности. Власти выплачивают по 300 тысяч рублей только тем собственникам, кто потерял единственное жилье на садовом участке.