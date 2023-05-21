В Госдуме решили запретить проезд польских фур по территории РФ

Володин: Госдума рассмотрит запрет проезда по территории России для польских фур

21 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Польским фурам нужно запретить проезд в РФ, заявили в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме предложили запретить польским фурам с грузом пересекать территорию РФ из-за антироссийской позиции государства Польши. С соотвествующей инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Поляки поступают подло. <…> Сносят памятники советскому солдату-освободителю. Закрывают русские школы. Воруют российскую собственность. Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. <…> Пусть перегружают товары на российские грузовики», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. По словам спикера, потери Польши в таком случае могут составить около 8,5 миллиардов евро, что приведет к банкротству транспортных компаний страны. Володин предложил рассмотреть соответствующий вопрос 22 мая. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уже предлагал запретить проезд польских фур. Польша уже начала войну с Россией, считают авторы польского издания Mysl Polska. Ранее в стране обвинили РФ в том, что якобы их ракета упала на границе. Доктор военных наук Константин Сивков назвал такие заявления сказочными.

В Госдуме предложили запретить польским фурам с грузом пересекать территорию РФ из-за антироссийской позиции государства Польши. С соотвествующей инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Поляки поступают подло. <…> Сносят памятники советскому солдату-освободителю. Закрывают русские школы. Воруют российскую собственность. Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. <…> Пусть перегружают товары на российские грузовики», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. По словам спикера, потери Польши в таком случае могут составить около 8,5 миллиардов евро, что приведет к банкротству транспортных компаний страны. Володин предложил рассмотреть соответствующий вопрос 22 мая. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уже предлагал запретить проезд польских фур. Польша уже начала войну с Россией, считают авторы польского издания Mysl Polska. Ранее в стране обвинили РФ в том, что якобы их ракета упала на границе. Доктор военных наук Константин Сивков назвал такие заявления сказочными.