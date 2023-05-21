В Госдуме решили запретить проезд польских фур по территории РФ

В Госдуме предложили запретить польским фурам с грузом пересекать территорию РФ из-за антироссийской позиции государства Польши. С соотвествующей инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Поляки поступают подло. <…> Сносят памятники советскому солдату-освободителю. Закрывают русские школы. Воруют российскую собственность. Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. <…> Пусть перегружают товары на российские грузовики», —
По словам спикера, потери Польши в таком случае могут составить около 8,5 миллиардов евро, что приведет к банкротству транспортных компаний страны. Володин предложил рассмотреть соответствующий вопрос 22 мая.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уже предлагал запретить проезд польских фур. Польша уже начала войну с Россией, считают авторы польского издания Mysl Polska. Ранее в стране обвинили РФ в том, что якобы их ракета упала на границе. Доктор военных наук Константин Сивков назвал такие заявления сказочными.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!