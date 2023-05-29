Польша ввела санкции против челябинского миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова

Игорь Рыбаков попал в санкционный список Польши Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков (Магнитогорск, Челябинская область) попал в санкционный список Польши. Об этом сообщили в соцсети американского финансово-экономического журнала.

«Польша ввела санкции против совладельцев компании „Технониколь“, миллиардеров Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. Их включение в санкционный список польские власти объяснили российской спецоперацией на Украине», — уточнили в telegram-канале Forbes.

Состояние бизнесменов оценивается в 1,4 миллиарда долларов у каждого. Кроме того, в санкционный список Польши попали 365 граждан Белоруссии, среди которых 159 депутатов.

Ранее стало известно, что Рыбаков в 2023 году находится на 84-м месте в журнале Forbes. Он является председателем совета директоров «Рыбаков фонда», а также директором компании «Технониколь».