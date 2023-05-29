Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому не ждать помощи от Эрдогана после его переизбрания

30 мая 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter призвали Владимира Зеленского уйти в отставку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента в Турции Президент Украины Владимир Зеленский поздравил на своей странице в Twitter президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Вместе с тем Зеленский выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами, чем разозлил пользователей соцсети. Комментаторы развеяли ожидания Зеленского насчет сотрудничества с Анкарой из-за позиции Эрдогана в отношении России. «Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию», — под поздравительным постом Зеленского один из комментаторов. «Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику», — написал другой пользователь. «Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!» — отметил еще один пользователь соцсети. «Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии!» — заявил еще один комментатор. По его мнению, Зеленский нацист, который продал свою страну. «Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать» — считает другой пользователь. По его словам, главный враг украинского народа Зеленский. «Твоя страна возвращается в средневековье», — констатировал еще один пользователь соцсети. Он попросил Зеленского уйти в отставку. Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов. Турецкого лидера поздравили многие главы государств. В частности, Зеленский в своем поздравительном посте выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Украиной и Турцией, передает MK.RU. Позже стало известно, что Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону конфликт на Украине, сообщает телеканал 360. Турецкий лидер не раз заявлял, что не позволит втянуть Анкару в конфликт с РФ, напоминает RG.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил на своей странице в Twitter президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Вместе с тем Зеленский выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами, чем разозлил пользователей соцсети. Комментаторы развеяли ожидания Зеленского насчет сотрудничества с Анкарой из-за позиции Эрдогана в отношении России. «Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию», — под поздравительным постом Зеленского один из комментаторов. «Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику», — написал другой пользователь. «Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!» — отметил еще один пользователь соцсети. «Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии!» — заявил еще один комментатор. По его мнению, Зеленский нацист, который продал свою страну. «Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать» — считает другой пользователь. По его словам, главный враг украинского народа Зеленский. «Твоя страна возвращается в средневековье», — констатировал еще один пользователь соцсети. Он попросил Зеленского уйти в отставку. Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов. Турецкого лидера поздравили многие главы государств. В частности, Зеленский в своем поздравительном посте выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Украиной и Турцией, передает MK.RU. Позже стало известно, что Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону конфликт на Украине, сообщает телеканал 360. Турецкий лидер не раз заявлял, что не позволит втянуть Анкару в конфликт с РФ, напоминает RG.RU.