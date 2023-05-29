Вильфанд объяснил, чем аномальная жара грозит Прикамью

Аномальная жара в Пермском крае вызвана антициклонами, которых становится больше во всем северном полушарии. Такая погода может стать причиной пожаров и свести на нет усилия по их тушению. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«При антициклонах небо ясное, дождей нет, а солнце прожаривает поверхность. Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений», — цитируют «Известия» слова Вильфанда.
По словам главы Гидрометцентра, в субъектах Приволжского Федерального округа, примерно с 31 мая ожидают аномальные волны тепла. Прогнозируется температура от 25 до 31 градуса Цельсия.
Ранее URA.RU писало, что в Перми побит температурный рекорд по жаре 1952 года. Максимальная температура воздуха 28 мая на метеостанции Пермь достигла 31,1 градуса.
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