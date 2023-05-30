Baza сообщает о втором за утро ударе беспилотника по жилому дому в Москве. Фото

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, машина полиции, полицейская машина, полиция
В Москве в дом врезался БПЛА, на месте работают экстренные службы Фото:

В Москве по улице Профсоюзной в жилой дом врезался беспилотник. Об этом сообщает Baza.

«Еще один беспилотник, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице», — передают авторы канала. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей.

По информации от telegram-канала 112, обломки летательного аппарата был обнаружены в квартире на 16 этаже. В момент происшествия там находилась женщина. Она не пострадала.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в пресс-службу МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее в многоквартирном доме Новомосковского округа Москвы прогремел взрыв. Предварительно причиной инцидента мог стать беспилотник, отмечают экстренные службы.

Беспилотник влетел в окно квартиры на 16 этаже
Беспилотник влетел в окно квартиры на 16 этаже
Фото:

Отмечается, что это второй за день беспилотник, влетевший в жилой дом
Отмечается, что это второй за день беспилотник, влетевший в жилой дом
Фото:

Найдены обломки БПЛА
Найдены обломки БПЛА
Фото:

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В Москве по улице Профсоюзной в жилой дом врезался беспилотник. Об этом сообщает Baza. «Еще один беспилотник, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице», — передают авторы канала. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей. По информации от telegram-канала 112, обломки летательного аппарата был обнаружены в квартире на 16 этаже. В момент происшествия там находилась женщина. Она не пострадала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в пресс-службу МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в многоквартирном доме Новомосковского округа Москвы прогремел взрыв. Предварительно причиной инцидента мог стать беспилотник, отмечают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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