В Москве по улице Профсоюзной в жилой дом врезался беспилотник. Об этом сообщает Baza.
«Еще один беспилотник, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице», — передают авторы канала. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей.
По информации от telegram-канала 112, обломки летательного аппарата был обнаружены в квартире на 16 этаже. В момент происшествия там находилась женщина. Она не пострадала.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в пресс-службу МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее в многоквартирном доме Новомосковского округа Москвы прогремел взрыв. Предварительно причиной инцидента мог стать беспилотник, отмечают экстренные службы.
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