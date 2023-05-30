Baza сообщает о втором за утро ударе беспилотника по жилому дому в Москве. Фото

30 мая 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

В Москве в дом врезался БПЛА, на месте работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве по улице Профсоюзной в жилой дом врезался беспилотник. Об этом сообщает Baza. «Еще один беспилотник, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице», — передают авторы канала. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей. По информации от telegram-канала 112, обломки летательного аппарата был обнаружены в квартире на 16 этаже. В момент происшествия там находилась женщина. Она не пострадала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в пресс-службу МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в многоквартирном доме Новомосковского округа Москвы прогремел взрыв. Предварительно причиной инцидента мог стать беспилотник, отмечают экстренные службы. Беспилотник влетел в окно квартиры на 16 этаже Фото: telegram-канал Shot Отмечается, что это второй за день беспилотник, влетевший в жилой дом Фото: telegram-канал Shot Найдены обломки БПЛА Фото: telegram-канал Shot

В Москве по улице Профсоюзной в жилой дом врезался беспилотник. Об этом сообщает Baza. «Еще один беспилотник, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице», — передают авторы канала. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей. По информации от telegram-канала 112, обломки летательного аппарата был обнаружены в квартире на 16 этаже. В момент происшествия там находилась женщина. Она не пострадала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в пресс-службу МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в многоквартирном доме Новомосковского округа Москвы прогремел взрыв. Предварительно причиной инцидента мог стать беспилотник, отмечают экстренные службы.