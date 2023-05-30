Взрыв беспилотника над Рублевкой попал на видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В Москве уничтожен БПЛА над Рублевкой Фото:

В Москве сбили беспилотник над Рублевкой. Соответствующие кадры приводит Shot. Отмечается, что были уничтожены пять летательных аппаратов.

Беспилотники атакуют Москву с утра. URA.RU собрало доступную информацию.

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В Москве сбили беспилотник над Рублевкой. Соответствующие кадры приводит Shot. Отмечается, что были уничтожены пять летательных аппаратов. Беспилотники атакуют Москву с утра. URA.RU собрало доступную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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