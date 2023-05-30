Взрыв беспилотника над Рублевкой попал на видео

В Москве уничтожен БПЛА над Рублевкой
В Москве сбили беспилотник над Рублевкой. Соответствующие кадры приводит Shot. Отмечается, что были уничтожены пять летательных аппаратов.
Беспилотники атакуют Москву с утра. URA.RU собрало доступную информацию.
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