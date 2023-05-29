Десятки пожаров тушат в Свердловской области

На территории Свердловской области за минувшие сутки потушили 10 природных пожаров. В регионе продолжают действовать 23 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«За прошедшие сутки было ликвидировано 10 природных пожаров. Продолжают действовать 23 возгорания. На очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены сбросы воды. Авиацией РСЧС было сброшено 162 тонны воды. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. На утро 29 мая в регионе действовало 13 пожаров. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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