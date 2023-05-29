29 мая 2023

Десятки пожаров тушат в Свердловской области

МЧС по Свердловской области отчиталась о тушении пожаров в регионе
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Площадь лесных пожаров в области продолжает снижаться Фото:
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Пожары в Свердловской области

На территории Свердловской области за минувшие сутки потушили 10 природных пожаров. В регионе продолжают действовать 23 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«За прошедшие сутки было ликвидировано 10 природных пожаров. Продолжают действовать 23 возгорания. На очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены сбросы воды. Авиацией РСЧС было сброшено 162 тонны воды. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. На утро 29 мая в регионе действовало 13 пожаров. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

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На территории Свердловской области за минувшие сутки потушили 10 природных пожаров. В регионе продолжают действовать 23 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «За прошедшие сутки было ликвидировано 10 природных пожаров. Продолжают действовать 23 возгорания. На очаги пожаров за прошедшие сутки были произведены сбросы воды. Авиацией РСЧС было сброшено 162 тонны воды. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сокращается площадь лесных пожаров. На утро 29 мая в регионе действовало 13 пожаров. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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