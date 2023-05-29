В ЯНАО аэропорт не может принимать самолеты из-за тумана

Аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в аэропорт Надыма.
«Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды. В окружной столице туман. Авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Также задержаны рейсы в Сеяху и Салемал.
Из-за погоды приостановила работу и главная переправа Салехард — Лабытнанги. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, наблюдать за работой паромной переправы можно в онлайн режиме.
Ранее сообщалось, что в Салехарде будет дождливая погода. Осадки и пасмурная погода будут наблюдаться практически всю неделю.
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