В ЯНАО аэропорт не может принимать самолеты из-за тумана

Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за тумана

30 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в аэропорт Надыма. «Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды. В окружной столице туман. Авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Также задержаны рейсы в Сеяху и Салемал. Из-за погоды приостановила работу и главная переправа Салехард — Лабытнанги. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, наблюдать за работой паромной переправы можно в онлайн режиме. Ранее сообщалось, что в Салехарде будет дождливая погода. Осадки и пасмурная погода будут наблюдаться практически всю неделю.

Аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в аэропорт Надыма. «Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды. В окружной столице туман. Авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Также задержаны рейсы в Сеяху и Салемал. Из-за погоды приостановила работу и главная переправа Салехард — Лабытнанги. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, наблюдать за работой паромной переправы можно в онлайн режиме. Ранее сообщалось, что в Салехарде будет дождливая погода. Осадки и пасмурная погода будут наблюдаться практически всю неделю.