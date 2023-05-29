29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

В ЯНАО аэропорт не может принимать самолеты из-за тумана

Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды Фото:

Аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в аэропорт Надыма.

«Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды. В окружной столице туман. Авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Также задержаны рейсы в Сеяху и Салемал.

Из-за погоды приостановила работу и главная переправа Салехард — Лабытнанги. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, наблюдать за работой паромной переправы можно в онлайн режиме.

Ранее сообщалось, что в Салехарде будет дождливая погода. Осадки и пасмурная погода будут наблюдаться практически всю неделю.

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Аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в аэропорт Надыма. «Аэропорт Салехарда не принимает самолеты из-за погоды. В окружной столице туман. Авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Также задержаны рейсы в Сеяху и Салемал. Из-за погоды приостановила работу и главная переправа Салехард — Лабытнанги. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, наблюдать за работой паромной переправы можно в онлайн режиме. Ранее сообщалось, что в Салехарде будет дождливая погода. Осадки и пасмурная погода будут наблюдаться практически всю неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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