В ХМАО бывший гаишник сбил на машине дочь своего экс-руководителя

30 мая 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Сургуте пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Экс полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя», — сообщил источник. Позже было установлено, что виновник ДТП был пьян. В полиции города журналисту URA.RU сообщили. Что по данному происшествию идет разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В Сургуте пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Экс полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя», — сообщил источник. Позже было установлено, что виновник ДТП был пьян. В полиции города журналисту URA.RU сообщили. Что по данному происшествию идет разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.