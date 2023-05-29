29 мая 2023
28 мая 2023

В ХМАО бывший гаишник сбил на машине дочь своего экс-руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу Фото:

В Сургуте пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«Экс полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя», — сообщил источник.

Позже было установлено, что виновник ДТП был пьян. В полиции города журналисту URA.RU сообщили. Что по данному происшествию идет разбирательство.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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В Сургуте пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Экс полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя», — сообщил источник. Позже было установлено, что виновник ДТП был пьян. В полиции города журналисту URA.RU сообщили. Что по данному происшествию идет разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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