В ХМАО бывший гаишник сбил на машине дочь своего экс-руководителя

В Сургуте пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.
«Экс полицейский ехал по улице Университетская, часто перестраивался, и в итоге он сбил на пешеходном переходе женщину. Позже было установлена, что пострадавшая — дочь его бывшего руководителя», — сообщил источник.
Позже было установлено, что виновник ДТП был пьян. В полиции города журналисту URA.RU сообщили. Что по данному происшествию идет разбирательство.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
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